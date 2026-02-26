Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 27, 2026
Il Bologna archivia la pratica Brann, e raggiunge la Roma agli ottavi

Il Bologna si qualifica agli ottavi di finale

Di
Salvatore Ciotta
-
103
serie a enilive 2024 2025: roma vs bologna
L’URLO DI VINCENZO ITALIANO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Bologna anche se a fatica ed in 11 contro 10, si qualifica agli ottavi di finale di Europa League grazie ad una rete nella ripresa di Joao Mario. Italiano preferisce lasciare a riposo alcuni titolari, partono dal 1′ Vitik, Joao Mario e Rowe, ma è il Brann ha creare due grandissime occasioni con Thorsteinsson e Holm, ma Skorupski e la difesa ce la cavano. Al 37′ viene espulso Sorensen del Brann. Nella ripresa arriva la rete decisiva all’11’ con Joao Mario che di sinistro raccoglie un rimpallo e batte Dyngeland. Nel finale Dominguez manca il raddoppio cogliendo un clamoroso palo.

Negli ottavi di finale il Bologna potrebbe incontrare il Friburgo o la Roma.

 

Il tabellino

Bologna-Brann 1-0

BOLOGNA: Skorupski L., Zortea N., Vitik M. (dal 16′ st Casale N.), Lucumi J., Joao Mario, Ferguson L., Freuler R. (dal 28′ st Odgaard J.), Moro N. (dal 33′ st Sohm S.), Bernardeschi F. (dal 16′ st Orsolini R.), Castro S. (dal 33′ st Dominguez B.), Rowe J.. A disposizione: Baroncioni D., Cambiaghi N., Casale N., Dallinga T., Dominguez B., Heggem T., Odgaard J., Orsolini R., Pessina M., Pobega T., Ravaglia F., Sohm S. Allenatore: Italiano V..

BRANN: Dyngeland M., De Roeve D., Knudsen F., Boakye N., Soltvedt J. (dal 40′ st Dragsnes V.), Ingason K. M. (dal 15′ st Pedersen T.), Sorensen J., Myhre F., Mathisen U. (dal 28′ st Holten R.), Holm N. (dal 40′ st Finne B.), Thorsteinsson J. D. (dal 28′ st Haaland M.). A disposizione: Dragsnes V., Eikrem J., Finne B., Haaland M., Holten R., Klausen M., Laegreid J., Nilsen S., Pedersen T., Remmem L., Sande M., Wassberg N. Allenatore: Alexandersson F..

Reti: al 11′ st Joao Mario (Bologna) .

Ammonizioni: al 28′ pt Vitik M. (Bologna), al 41′ pt Bernardeschi F. (Bologna), al 35′ st Orsolini R. (Bologna) al 33′ st Holten R. (Brann).

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
