Il Bologna espugna Udine, pari e spettacolo tra Cagliari e Genoa (0-3/3-3)

Grande spettacolo nei primi due anticipi della 12esima giornata di Serie A; Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna regalano agli spettatori un pomeriggio piuttosto movimentato. La partita dell’Unipol Domus termina con un pirotecnico 3-3: la squadra di Daniele De Rossi passa due volte in vantaggio con Vitinha e Ostigard, per poi farsi riprendere in entrambi i casi prima da Borrelli e poi da Sebastiano Esposito. I sardi passano in vantaggio nel secondo tempo grazie alla seconda rete di Borrelli, bravo a battere Leali con un bel colpo di testa. All’82’, però, una punizione dalla distanza di Aaron Martin inganna Caprile, il quale lascia rimbalzare troppo il pallone e si fa sorprendere regalando così il pareggio agli avversari.

A Udine, la squadra di casa è molto brava a ingabbiare gli avversari nel primo tempo, pur concedendo un calcio di rigore: al 41′, però, Orsolini si fa ipnotizzare da Okoye e sbaglia il secondo penalty della sua carriera. In seguito, il numero sette rossoblù trafigge Okoye e insacca il pallone dello 0-1, tuttavia il direttore di gara annulla il gol per fuorigioco. Nella ripresa, però, il Bologna preme sull’acceleratore e trova due reti in pochi minuti: tra il 54′ e il 60′, Tommaso Pobega realizza la doppietta personale. Nel finale, Bernardeschi sigla il primo gol con la maglia del Bologna e fissa il risultato sullo 0-3.