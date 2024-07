Il Bologna punta Hummels per sostituire Calafiori

Con Riccardo Calafiori ormai a un passo dall’Arsenal per circa 50 milioni di euro, il Bologna è sul mercato alla ricerca di un centrale di difesa a cui affidare le chiavi della difesa in vista della prossima stagione che vedrà i rossoblù protagonisti anche in Champions League. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola, l’uomo mercato Giovanni Sartori in queste ore è in pressing per Mats Hummels, esperto difensore tedesco attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto col Borussia Dortmund.

Hummels vuole tre milioni l’anno, l’alternativa per Sartori è Lenglet

Hummels valutato nelle scorse settimane anche dalla Roma chiede un contratto biennale da circa tre milioni di euro netti l’anno. Richiesta importante, che Sartori e Di Vaio stanno valutando per capire se sia o meno il caso di avanzare una proposta all’altezza delle richieste del centrale tedesco. Nel frattempo, però, in casa Bologna si valutano anche altri nomi: uno di questi è Clément Lenglet, classe 1995, centrale francese del Barcellona che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Aston Villa.

Infine, un altro nome che il Bologna sta valutando per la difesa è quello di Jaka Bijol: il centrale sloveno di proprietà dell’Udinese è reduce da un buon Europeo e ha una valutazione di calciomercato che si aggira sui 20 milioni di euro.