Roma, intriga Hummels: si può fare uno strappo al “progetto giovani” | Si ascoltano offerte per Belotti e Bove

Ghisolfi è pronto ad iniziare la Rivoluzione Roma. Tasselli importanti si incentreranno sulla difesa: troppi i goal subiti dalla Roma l’estate scorsa (complice anche una prima parte di campionato non proprio da protagonista per Rui Patricio) Ne è sicuro Il Messaggero che oggi, sulle pagine della sua edizione odierna, disegna quelle che potrebbero essere le strategia del mercato estivo. Si lavora anche sulle cessioni: Belotti alla porta, per Bove si ascoltano offerte.

Roma, una condizione per Hummels: Smalling direzione Arabia Saudita

Il reparto arretrato ripartirà dalle certezze Ndicka e Mancini, mentre la suggestiva candidatura di Hummels (che ovviamente piace a Trigoria) viene confermata: “La Roma ci sta pensando seriamente“, sottolinea il quotidiano romano. Piazzare Smalling in Arabia Saudita azzerando il costo dell’ingaggio da 3,5 milioni potrebbe permetterebbe un’accelerazione sul tedesco. L’ormai ex difensore del Dortmund vuole inoltre rimanere in Europa: allontanate le sirene arabe e statunitensi. Non trascurabile ovviamente la sua carta d’identità (36 anni a dicembre), ma un’eccezione al “progetto giovani” per uno come Hummels si può fare: protagonista con il BVB nella volata fino alla finale di Champions e integro fisicamente (40 partite giocate quest’anno).

Attenzione anche agli esterni, dove è particolarmente apprezzato Bellanova nonostante sulla destra sia stato definito l’acquisto di Buba Sangarè, classe 2007 del Levante che potrebbe sbarcare nella Capitale già nelle prossime ore. Per il laterale del Torino si continuerà a parlare: l’obiettivo è lui per il titolare a destra.

Roma, Belotti interessa alle neopromosse | Bove in Inghilterra?

L’edizione odierna de Il Tempo scrive che Parma e Como sono sulle tracce dell’attaccante giallorosso Andrea Belotti. Il Como in particolare sembra più convinta nel volere il giocatore e Fabregas ha già parlato con lui. La cessione consentirebbe alla Roma di incassare qualcosa e di risparmiare circa 3 milioni di euro netti all’anno.

Mentre per quanto riguarda Edoardo Bove, il calciatore potrebbe avere un futuro in Premier League. È una meta gradita dal giocatore, dove già negli scorsi mesi era stata imbastita una trattativa con il Leeds, poi saltata data la mancata promozione in Premier della squadra inglese. Il neo Responsabile dell’Area Tecnica della Roma, Florent Ghisolfi, è pronto ad ascoltare offerte per il giocatore, con i prezzo di base del cartellino fissato sui 18/20 milioni.