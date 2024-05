Roma, De Rossi vuole trattenere Ndicka | Per l’allenatore è incedibile

Roma, per Ndicka non verrà ascoltata nessun offerta

Evan Ndicka dopo l’ottima stagione con la maglia della Roma quest’anno, al suo primo anno in giallorosso è pronto a prendersi la difesa anche per il prossimo anno. Secondo Sky Sport De Rossi ha comunicato alla società che per l’ivoriano non ascolterà offerte. Il classe 99′ si è guadagnato un posto da titolare con le sue prestazioni insieme al suo compagno di reparto Mancini, e insieme sono cresciuti molto. Per il calciatore che quest’anno è diventato campione d’Africa con la sua nazionale si prospetta un futuro ancora giallorosso.