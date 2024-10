Il Bologna si riprende i tre punti: battuto il Cagliari (0-2)

Vince il Bologna, decidono Orsolini e Odgaard

Il Bologna vince a Cagliari e ritrova una vittoria che mancava da tre gare. Dopo una prima occasione della formazione sarda, è il Bologna a prendere in mano il pallino del gioco. I Felsinei trovano il vantaggio con una palla in verticale di Ndoye, velo di Castro, e Orsolini che scarica un destro dove il portiere dei padroni di casa non può arrivare. Nella ripresa arriva il raddoppio con Lucumì che trova al centro Odgaard, bravo a trafiggere Scuffet con un tiro di potenza. Ci prova il Cagliari, ma il Bologna mantiene bene e porta a casa il risultato.

Cagliari-Bologna, risultato e tabellino:

0-2

Reti: 35′ Orsolini (B), Odgaard (B)

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet, Luperto, Palomino, Obert (73′ Augello), Zappa, Zortea (59′ Felici), Prati (59′ Adopo), Marin, Viola (59′ Lapadula) , Gaetano (73′ Luvumbo), Piccoli. All. Nicola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri (80′ Posch), Beukema, Lucumi, Miranda, Moro (80′ Fabbian), Freuler, Orsolini, Odgaard (68′ Pobega), Ndoye (87′ Holm), Castro (87′ Dallinga). All. Italiano.