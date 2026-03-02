Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
lunedì, Marzo 2, 2026
Il Bologna vince all’Arena grazie ad una rete di Odgaard. Pisa verso una mesta retrocessione

Il Bologna vince a Pisa

Salvatore Ciotta
serie a enilive 2024 2025: roma vs bologna
L’URLO DI VINCENZO ITALIANO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Bologna vince grazie ad una rete nel finale di Odgaard contro un Pisa che ha comunque lottato, ma che come sempre nel finale deve cedere. La squadra di Italiano si porta a sei lunghezze dall’Atalanta, il Pisa si avvia verso una mesta retrocessione dopo una sola stagione in Serie A.

LA PARTITA

Il primo tempo vede il Pisa controllare la gara ma creare poche occasioni da rete, con il Bologna che si accende in due occasioni al 24′ ed al 35′ sempre con Castro, nella prima occasione l’attaccante si libera di Caracciolo ma spara alto davanti a Nicolas, nella seconda coglie un clamoroso palo. Nella ripresa il Pisa accelera e crea con Moreo di testa con Skorupski che manda in angolo, e con Piccinini che in diagonale calcia con il portiere che in tuffo manda a lato. Il Bologna trova la rete decisiva al 90′ con Odgaard che dai 25 metri tira una sassata all’incrocio che batte  Nicolas.

Il tabellino

Pisa-Bologna 0-1

PISA SC (3-5-2): Nicolas; Calabresi (25′ st Canestrelli), Caracciolo (46′ st Iling-junior), Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt (25′ st Piccinini), Angori (18′ st Cuadrado); Moreo, Durosinmi (18′ st Stojilkovic). A dis. Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Loyola, Albiol. All. Hiljemark.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik (21′ st Casale), Lucumì, Joao Mario (29′ st De Silvestri); Moro, Freuler, Sohm (18′ st Odgaard); Bernardeschi (18′ st Orsolini), Castro, Cambiaghi (29′ st Rowe). A dis. Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez. All. Italiano.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo (Baccini-Belsanti, IV Marinelli – VAR Di Paolo e Di Vuolo).

RETE: st 45′ Odgaard (B).

NOTE. Ammoniti: Freuler (B), Lukumì (B); angoli: (1-0) 8-4; recupero: 5′ + 4′.

