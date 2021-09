Il centrocampista a Dazn: “L’Inter si è mossa bene sul mercato”

L’ex della partita ha parlato della sfida di questa sera tra la Fiorentina di Italiano e l’Inter di Inzaghi.

Stasera scenderanno in campo nella partita all’Artemio Franchi la Fiorentina di Italiano e l’Inter di Inzaghi.

Le due squadre sono partite benissimo in questo inizio di campionato, con la squadra del Patron Commisso che sta stupendo tutti in modo particolare.

L’Inter di Inzaghi, da campione in carica, sta facendo il suo tra le gare di campionato e quelle di Champions dove la squadra nerazzurra prossimamente dovrà affrontare lo Shaktar di De Zerbi.

Borja Valero: “A Firenze c’è entusiasmo”

Queste le parole del centrocampista spagnolo: “Credo che l’Inter si sia mossa molto bene sul mercato – dice lo spagnolo sulle frequenze di Dazn – ha preso giocatori importanti e ha saputo reagire. Ha una rosa davvero importante. A Firenze c’è entusiasmo, la città è tornata a sorridere, non lo faceva da anni ed è bello vedere questa atmosfera. Italiano? A me è sempre piaciuto, lo Spezia lo davano tutti per retrocesso e invece ha fatto un bellissimo campionato”.