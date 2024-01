Il Chelsea fissa il prezzo per Lukaku | L’Arabia lo tenta ma il belga vuole l’Europa

L'attaccante belga non sarà probabilmente riscattato dal club giallorosso, che ora è alla ricerca di un grande nome per il futuro

Lukaku vuole restare in Europa. E’ questo l’obiettivo di Romelu Lukaku considerato che l’esperienza alla Roma potrebbe essere agli sgoccioli visto che i giallorossi senza la qualificazione in Champions League, non riuscirebbero a pagare i 35 milioni di euro richiesti dai Blues.

Lukaku torna al Chelsea | Nuova esperienza in Arabia?

Questo è quanto riportato dal Daily Mail, che svela però anche come l’Arabia chiamato abbia più volte chiamato e tentato il calciatore così come il belga avrebbe apprezzato il campionato e tutti gli elogi fatti dopo la partita contro l’Al Shabab.