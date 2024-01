Champions League: Lazio-Bayern Monaco, al via la vendita dei biglietti | Info e dettagli

Lunedì al via la vendita dei tagliandi per Lazio-Bayern Monaco

Alle ore 16 di lunedì 29 gennaio scatterà la vendita dei biglietti di Lazio-Bayern Monaco, sfida in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 21:00. Per i tifosi biancocelesti, questa sarà una gara da non perdere e una sfida attesissima per l’elevata posta in palio. Di seguito i dettagli.

Lazio-Bayern Monaco: il comunicato del club sui biglietti

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di lunedì 29 gennaio, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Uefa Champions League Lazio-Bayern Monaco, in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 21:00.

1) VENDITA IN PRELAZIONE SUL PROPRIO POSTO PER GLI ABBONATI DEL CAMPIONATO:



– dalle ore 16:00 di lunedì 29 gennaio fino alle ore 24:00 di venerdì 2 febbraio

Punti Vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla vendita in prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull`abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

– ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

– ABBONAMENTO TRADIZIONALE CARTACEO – CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre.

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di sabato 3 febbraio.

2) VENDITA LIBERA IN CONTEMPORANEA:

– dalle ore 16:00 di lunedì 29 gennaio

Punti Vendita:

– ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

– Punti vendita Vivaticket

Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:

Via dei Gladiatori per i biglietti Media – Sponsor Hospitality – Tribuna D`Onore – Autorità e Tribuna Monte Mario;

Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est e Curva Maestrelli;

Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;

Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord – Distinti Nord Est e Nord Ovest – Tribuna Tevere.