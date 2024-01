Lazio-Napoli, info biglietti | Ecco quando scatterà la vendita

“La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di mercoledì 24 gennaio saranno messi in vendita i biglietti per la gara di campionato Lazio-Napoli, in programma domenica 28 gennaio alle ore 18:00. Come da Ordinanza Prefettizia del 23 gennaio, sarà vietato l’acquisto dei biglietti in tutto lo stadio ai residenti della Regione Campania”.

Lazio-Napoli, al via i biglietti per l’Olimpico

Questo il comunicato biancoceleste, che svela come quest’oggi partirà la vendita dei biglietti in merito alla sfida tra la squadra di Sarri e di Mazzarri, con le due squadre che cercano punti per la zona Champions.