Nainggolan afferma: “De Rossi scelta giusta. Lukaku se ha lasciato l’Inter un motivo ci sarà..”

Intervenuto a Sportmediaset, Radja Nainggolan torna a parlare della Roma e di Josè Mourinho “Josè è un allenatore che ha vinto molto in passato, tuttavia con lui non ho mai visto la Roma dominare come accadeva quando ero in campo. Penso che la scelta di puntare su una figura come Daniele, particolarmente amato dalla piazza, sia stata corretta e soprattutto sia arrivata nel momento giusto della stagione. Ho avuto Daniele come allenatore alla Spal e so che propone un calcio propositivo come piace a me, tuttavia non mi aspettavo che arrivasse sulla panchina della Roma così presto”, questo il pensiero del centrocampista belga.

Nainggolan: “Con Mourinho la Roma non dominava”

Cosa pensa del suo connazionale Lukaku?

“Sono contento che Lukaku giochi nella Roma, è un giocatore che fa tantissimi gol come ha mostrato sinora. Per quanto lo conosco, se ha scelto di lasciare l’Inter, un motivo c’è sicuramente. La gente continua a chiedersi perché si è comportato così, tuttavia prima o poi penso che svelerà le motivazioni della sua scelta anche perché sono curioso di sentire la sua interpretazione”.