Lukaku torna a parlare del suo futuro e gela i tifosi giallorossi: “Il campionato arabo uno dei migliori”

L'attaccante belga potrebbe dire addio al club giallorosso in futuro

Intervenuto ieri a Riyadiya TV, Romelu Lukaku, al termine della partita di ieri ha parlato di quanto sia possibile arrivare a vestire la maglia di un club arabo in futuro.

Lukaku: “In Arabia stanno migliorando”

Queste le parole dell’attaccante belga: “Nei prossimi due anni vedo la Pro League saudita diventare uno dei migliori campionati al mondo, se non il migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto e a breve potrebbe essere la migliore competizione in assoluto”.