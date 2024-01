Amichevole, la Roma passa in Arabia (1-2): ancora decisivo Lukaku

Buon test per i giallorossi, con De Rossi che applaude i giovani, a partire da Joao Costa

Grazie alla rete di Romelu Lukaku realizzata all’84, la Roma vince contro l’Al Shabab in attesa del campionato. Buon test per i giallorossi che serviva a De Rossi per testare i giovani e i calciatori che hanno giocato meno. Primo tempo con poche occasioni, meglio la ripresa con il match che si sblocca al 54′ grazie alla rete di Joao Costa ben servito da Zalewski.

Tanti i giovani provati: da Reale a Mannini

Il pareggio che sa di beffa arriva però al 78′ con una punizione magistrale di Carrasco che batte Boer e riapre il match anche se poi a chiuderlo è ancora una volta Romelu Lukaku che a pochi passi chiude la pratica al Shabab con i giallorossi che penseranno al test contro la Salernitana di lunedì.