Milan, si lavora al mercato in uscita | I dettagli

Un giocatore che potrebbe lasciare il Milan nell’ultimo giorno del mercato invernale è il giovane difensore Marco Pellegrino, arrivato in rossonero in estate. L’argentino è stato poco presente nella prima parte della stagione a causa di un infortunio al piede e per questo potrebbe essere ceduto.

Milan, può partire anche Bartesaghi

Come riportato da Tuttosport, Pellegrino è un obiettivo dell’Anderlecht, che però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Milan. I rossoneri restano in attesa di una proposta dei belgi, così come aspetta una mossa da parte del Losanna per Davide Bartesaghi, che ha giocato pochissimo nella prima parte di questa stagione.