Milan, si valuta la cessione di Pellegrino | Le possibili destinazioni

Il Milan è attivamente impegnato sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore per potenziare la rosa guidata da Stefano Pioli. Dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, i rossoneri stanno per chiudere un altro acquisto nel reparto, considerando gli infortuni di Tomori e Thiaw, oltre ai problemi fisici continui di Kjaer. Una volta definita l’operazione in entrata, il direttore sportivo Moncada e i suoi collaboratori focalizzeranno l’attenzione sulle cessioni, e uno dei nomi sul tavolo potrebbe essere Marco Pellegrino.

Milan, Pellegrino verso il Belgio

Il Milan sta valutando la possibilità di cedere il difensore in prestito fino al termine dell’anno. Club di Serie B, come la Ternana, avevano manifestato interesse, ma nelle ultime ore emerge un nuovo contendente: l’Anderlecht. In questa stagione, Marco Pellegrino ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra. Dopo un’unica presenza in campo per 68 minuti nella sfida pareggiata contro il Napoli, l’infortunio alla caviglia di fine ottobre ha limitato ulteriormente le sue opportunità.