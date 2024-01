Milan, Sesko si complica | Il costo frena il club

Come riporta Tuttosport, Benjamin Sesko è la principale alternativa a Zirkzee per quanto riguarda gli obiettivi del Milan in attacco. L’attaccante piace perché ha impatto fisico, fa gol e può crescere molto.

Milan, nessuna clausola per Sesko

Nelle ultime ore è però emerso un dettaglio che potrebbe complicare seriamente la trattativa: il Lipsia ha infatti chiarito che nel contratto dell’attaccante non ci sarà alcuna clausola da 50 milioni di euro, come invece era stato previsto nei giorni scorsi. Quindi, il prezzo sarà fissato dal club tedesco. I rossoneri sanno di dover investire molto nell’acquisto di un attaccante. Infatti, dopo aver rivoluzionato la squadra in altri reparti la scorsa estate, è arrivato il momento di investire praticamente tutto il budget in attacco.