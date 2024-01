Milan, Moncada punta su Zirkzee per l’estate | Concorrenza folta dall’estero

Il Milan punta l'attaccante del Bologna per giugno, ma sul giocatore c'è concorrenza

Joshua Zirkzee è il giovane che più si è messo in mostra in questa Serie A finora. E inevitabilmente ha attratto le attenzioni di numerose squadre. In Italia il Milan è il club che ha messo gli occhi sull’olandese classe 2001, e sabato alle 20:45 la squadra di Pioli dovrà cercare di limitarlo nell’anticipo di campionato contro il Bologna.

Milan, non solo il Bayern, ecco le altre pretendenti estere

I diavoli non sono gli unici però ad essere interessati all’acquisto dell’attaccante, visto che il Bayern Monaco ha il diritto di recompra a 40 milioni di euro. Non solo, oltre ai bavaresi sembra forte la candidatura dell’Arsenal, che sarebbe pronto a sborsare 50 milioni per assicurarsi le sue prestazioni. E anche il Manchester United ha puntato Zirkzee, visto che dei suoi osservatori sono stati avvistati al Dall’ara.