Milan, Zirkzee obiettivo per l’attacco | Furlani ci prova

Il Milan stava già cercando di investire in attacco in questa finestra di mercato invernale, ma l’esplosione di Luka Jovic ha fatto cambiare i piani del Diavolo, che in estate dovrà acquistare un nuovo centravanti. Al momento in cima alla lista c’è il giocatore classe 2001 del Bologna, Joshua Zirkzee.

Milan, la strategia di Furlani per Zirkzee

Lo riferisce Tuttosport, secondo cui il giocatore è valutato 40 milioni di euro, pari a una clausola rescissoria che consente al Bayern di recuperare la metà dell’importo nel caso in cui i tedeschi non decidano di esercitarla in prima persona. Tuttavia, il Bayern Monaco non sembra essere interessato a riportare Zirkzee in Baviera così il club rossonero osserva e pensa a come portare il giocatore a Milano. La strategia di Furlani è chiara cioè pagare la cifra del costo del giocatore coi soldi incassati dai calciatori in prestito.