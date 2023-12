Anche al Fantacalcio vola l’estro di Zirkzee; Kvara finisce dietro la lavagna

Giornata ricca di soddisfazioni per i fantallenatori che hanno avuto la costanza di mantenere in rosa Lookman, fin qui in ritardo rispetto alle attese della vigilia, e per i lungimiranti che avevano intuito le possibilità di Zirkzee anche in fase realizzativa. Delusione invece per i fedeli al georgiano del Napoli e per chi sperava in un’impennata di Immobile o Lorenzo Pellegrini, rimasi in ombra. Vediamo com’è andata la 15^ giornata nel dettaglio, ruolo per ruolo

PORTIERI – Giornata piatta per quanto riguarda il ruolo, tanto che i migliori possono vantare al massimo la fantamedia del 6, raggiunta ovviamente da un gran numero di estremi difensori. Dal punto di vista della prestazione invece spiccano Falcone e Rui Patricio che meritano un bel 7 in pagella grazie ai loro interventi. Mezzo punto sotto per Scuffet e Maignan che però a causa delle 3 reti incassate è anche il secondo peggior portiere per fantamedia della settimana (!) con il suo 3,5 al pari di Costil e Consigli e dietro soltanto all’udinese Silvestri che parte dal 6 e tocca quota 2.

DIFENSORI – Tutti difensori col vizio del gol quelli che vanno a comporre il podio della settimana: Gatti, Dimarco e Martinez Quarta centrano un bel 10 di fantamedia aggiungendo una rete al loro 7 in pagella. Alle loro spalle si piazza Erlic (8,5 con giallo) e Pereira del Monza con 8 (7 + assist). Tra i migliori con una votazione di 6,5 segnaliamo anche la coppia bolognese Posch – Beukema, a significare come tutta la squadra di Motta stia vivendo un periodo davvero al di sopra di ogni più rosea previsione. Chi invece dovrà farsi perdonare dai compagni di squadra e dai propri fantallenatori è Tressoldi, ancora una volta tra i peggiori con il suo 4,5 che l’espulsione tramuta in un ancora più inesorabile 3,5. Poco meglio Calabria che col rosso tocca quota 4. Male pure Tomori, Gyomber, Lovato e Mazzocchi che a vario titolo si attestano sul 4,5.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo continua la straordinaria stagione di Calhanoglu che al suo ormai classico gol dal dischetto aggiunge pure un assist meritando così una fantamedia dell’11,5. Alle sue spalle si rivede finalmente Zaccagni il cui tacco non serve moltissimo alla Lazio ma lo porta ad un lusinghiero 10,5 di fantamedia. Si fermano ad 8 con assist Mkhitaryan e Miranchuk. A livello prestazionale molto positivo anche Saelemaekers con il suo 7 pieno. L’autorete condanna all’ultimo posto tra i centrocampisti il leccese Rafia che rimedia un poco edificante 3,5. Il cartellino rosso invece conduce al 4 Duda e Zalewski. Come prestazione non va certo meglio all’altro scaligero Tchatchoua che chiude con un 4,5 piuttosto pesante.

ATTACCANTI – Torna grande Lookman che centra una doppietta e trasforma il suo 7,5 in un bellissimo 13,5. Meglio di lui avrebbe fatto Zirkzee (8), ma l’ammonizione lo fa terminare ex equo col pari reparto atalantino. Sempre da Bergamo arriva il terzo in graduatoria, Muriel, che torna al gol dopo tempo immemore (primo quest’anno) e merita un bel 10,5. Stessa votazione per Pavoletti, eroe dei minuti finali, ed il solito Lautaro Martinez. Nota a margine per il ritorno al gol di Lapadula (10). Giornata decisamente da dimenticare per Kvaratskhelia: il Napoli perde, lui gioca male meritando un 5 che diventa 4,5 per il cartellino giallo sventolatogli sotto il naso. Poco meglio Retegui, Pedro e Dia che si fermano al 5 (gli ultimi due anche a causa di un’ammonizione).