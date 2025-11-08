Il Diavolo non va oltre il pareggio al Tardini. Finisce 2-2 tra Parma e Milan.

Bella partita al Tardini tra Parma e Milan, con quattro reti e nella ripresa diversi ribaltamenti di fronte, ma il punto non può accontentare la squadra di Allegri che si era trovata in vantaggio di due reti.

Inizia bene il Milan e passa in vantaggio con un bel diagonale di Saelemaekers su cui Suzuki appare avere colpe essendosi buttato in ritardo. I rossoneri raddoppiano su rigore con Leao, massima punizione assegnato per un atterramento dell’esterno belga in area d rigore. Nel finale di primo tempo Bernabè si inventa l’1-2 con un tiro a giro imparabile per Maignan.

Nella ripresa il Parma inserisce subito il difensore Troilo ed inizia a spingere, e giunge al pareggio con Delprato che servito da Britschgi batte di testa Maignan. Il Milan nel finale potrebbe passare in vantaggio ma spreca due occasioni clamorose con Pulisic e Saelemaekers.

Il tabellino

Parma-Milan 2-2

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (dal 46′ Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (Hernani 80′), Keita, Sorensen, Lovrik (Valeri 69′); Cutrone (Cremaschi 92′), Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (Athekhame 87′), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (Pulisic 71′), Estupinan (Bartesaghi 71′); Nkunku (dal 60′ Loftus-Cheek) , Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

Reti: al 12′ pt Saelemaekers, al 24′ pt Leao (rigore), al 45 1 pt Bernabe, al 17′ st Delprato