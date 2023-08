Il Frosinone rialza la testa dopo il Napoli (2-1) | Battuta l’Atalanta di Gasperini

I ciociari conquistano i primi tre punti in campionato

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, l’Atalanta vuole continuare a vincere anche se questa sera troverà di fronte il Frosinone di Di Francesco, sconfitto nella prima sfida contro il Napoli. Gasperini lancia dal 1′ minuto ancora una volta Duvan Zapata, oggetto del desiderio di Roma e Inter mentre Di Francesco schiera Barrenechea e Cheddira, arrivato dal Bari via Napoli.

E proprio a passare in vantaggio sono i canarini che al 5′ segnano la rete dell’1-0 grazie a Harroui, su assist di Marchizza. La squadra di casa però è scatenata e al 24′ raddoppia con Monterisi,ben servito da Romagnoli. La squadra di Gasperini è al tappeto e dopo l’1-2 clamoroso del Frosinone rialza la testa e al 56′ riapre la gara grazie ad un gran gol di Zapata, su assist di Ederson. Gasperini cambia Zapata per Scamacca e inserisce anche Muriel anche se il risultato non cambia.

TABELLINO:

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli S., Marchizza; Harroui (dal 36′ st Szyminski), Mazzitelli, Gelli; Baez (dal 15′ st Garritano), Cheddira (dal 36′ st Cuni), Barrenechea (dal 29′ st Brescianini). A disposizione: Palmisani, Macej, Szyminski, Mateus Lusuardi, Brescianini, Garritano, Canotto, Caso, Borrelli, Kvernadze, Cuni. Allenatore: Eusebio Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti (dal 30′ st Muriel), Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (dal 1′ st Zortea), De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman (dal 1′ st De Ketelaere), Zapata (dal 22′ st Scamacca). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Zortea, Bakker, Adopo, Pasalic, De Ketelaere, Muriel, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Reti: al 5′ pt Harroui, al 24′ st Monterisi, all’11’ st Zapata

Ammonizioni: Barrenechea, Lookman, De Roon