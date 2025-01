Il Galles progetta una Coppa per qualificarsi in Europa

Cardiff, Swansea, Newport County e Wrexham sono in attesa del via libera definitivo della Football Association per dare l’accelerata decisiva per competere nella Welsh League Cup, la coppa nazionale gallese.

Come riporta il quotidiano britannico The Telegraph, dietro la scelta dei quattro club del Galles c’è un calcolo con vista Europa. Infatti, allo stato attuale, per giocare in Europa le speranze di queste squadre sono legate al proprio cammino in Premier League, FA Cup e Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese). Le possibilità di ottenere un piazzamento per le competizioni continentali attraverso queste tre competizioni sono praticamente ridotte al lumicino, condizione che si riflette anche nelle quote scommesse calcio , dove le probabilità di qualificazione risultano sensibilmente inferiori rispetto ad altre squadre più blasonate. Altro discorso se si prende in considerazione la Coppa di Lega gallese, che garantisce alla vincitrice un posto nella Conference League e che chiaramente offrirebbe un percorso più semplice.

Ovviamente, se la FA approvasse la richiesta, Cardiff, Swansea, Newport County e Wrexham dovrebbero rinunciare al proprio piazzamento europeo se queste riuscissero ad arrivarci tramite una fra Premier League, FA Cup e Carabao Cup, nonostante continuino ad avere tutti i diritti di partecipazione.

La domanda, oltre alla FA, è stata inoltrata alla UEFA e alla stessa Premier League, ma non mancano sicuramente elementi di preoccupazione. Infatti, sono tanti i club di Championship, dove militano già Cardiff e Swansea, che si sono detti preoccupati per il rischio di competere contro una squadra che partecipi alla Conference League , garantendo così alla società risorse economiche fuori portata per tutte le altre.

Tutt’altro sentimento quello della Football Association of Wales, che ha ribadito come la rinnovata Welsh League Cup potrebbe generare 3 milioni di sterline aggiuntivi a stagione per sostenere tutti i livelli del calcio nazionale, generando un circolo virtuoso grazie ai ricavi garantiti dalla UEFA. Cifre che però non sarebbero utili a ridurre di molto il netto divario che c’è, a livello economico, fra il calcio inglese e quello gallese. Basti pensare che, dal 2022, la Cymru Football Foundation ha ricevuto 17 milioni di sterline, mentre la English Football Foundation ha ricevuto 327 milioni di sterline per investire nelle strutture di base.