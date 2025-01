Il Milan batte il Como in rimonta: decidono Theo e Leão

I rossoneri reagiscono allo svantaggio e portano a casa una vittoria fondamentale, la prima in Serie A per Conceição.

I senatori rossoneri ribaltano il Como. Vittoria sofferta per la formazione di Conceição, sotto di uno al sessantesimo. Tre punti che mettono il Milan nuovamente in condizione favorevole, con l’occhio rivolto alla zona Champions, ora vicina 5 punti.

Como – Milan, primo tempo di grande equilibrio

Primo tempo equilibrato. I comaschi ci provano con un tiro da fuori di Strefezza, dopo pochi minuti, che trova la pronta opposizione di Maignan. Il Como continua a impensierire la difesa rossonera, con Diao che costringe Theo Hernández al grande intervento di salvataggio per mantenere il risultato invariato. Occasione Milan con Reijnders che la calcia addosso a Butez, che respinge anche la seconda conclusione di Morata. Nel finale ancora i padroni di casa tentano la fortuna su un tiro-cross di Strefezza che non arriva a Cutrone.

Como – Milan, la reazione rossonera

Nelle ripresa è Diao a mandare in vantaggio il Como. Caqueret allarga per l’esterno, che punta Hernández, rientra sul sinistro e la mette dove Maignan non riesce ad arrivare. Il pari arriva dagli sviluppi di un corner calciato da Reijnders. L’olandese la mette al centro, ma trova Goldaniga ad allontanare male e a servire Theo Hernández, che calcia al volo e infila Butez. Al settanteseiesimo il vantaggio del Milan. Abraham imbecca Leão. Il portoghese con un tocco sotto supera il portiere comasco e regala la vittoria ai rossoneri.