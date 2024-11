Il Milan batte il Monza 0-1 | Decisivo il gol di Reijnders, prima vittoria in trasferta per Fonseca

Partita non bellissima all’U-Power Stadium di Monza tra Monza e Milan. I rossoneri non partono benissimo e subiscono in avvio la rete di Dani Mota, che però viene annullata per un fallo discutibile a inizio azione. Il Milan fatica ma prova a ingranare e macinare gioco, il che riesce solo in parte alla squadra di Fonseca che però cresce alla distanza e gioca una seconda parte di primo tempo buona. E infatti trova anche il gol, con l’inserimento di Reijnders sul colpo di testa di Morata, primo gol in campionato per l’olandese. Nel secondo tempo il Milan gestisce e prova a chiuderla, senza riuscire ad affondare il colpo, mentre il Monza non è particolarmente pericoloso ad eccezione di qualche cross e qualche bella giocata di Dani Mota e Maldini. Il Milan vince e si prepara così ad affrontare la prossima sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Monza-Milan, il tabellino del match

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni (dal 32′ st Caprari); P. Pereira (dal 20′ st D’Ambrosio), Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (dal 32′ st Maric), Mota (dal 20′ st Vignato); Djurić. A disposizione.: Mazza, Pizzagnacco; Birindelli, Caldirola, Postiglione; Ciurria, Pessina, Valoti. Allenatore.: Nesta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor (dal 18′ st Leao); Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani; Calabria, E. Royal, Tomori; Loftus-Cheek, Musah; Abraham, Camarda, Leão. Allenatore.: Fonseca.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: al 42′ pt Rejinders

Ammonizioni: Djuric, Morata, Bondo

Recupero: 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo