Il Milan batte il Club Brugge 3-1 | Decisiva la doppietta di Reijnders, annullato un gol a Camarda

Il Milan di Fonseca fatica ma vince anche col Club Brugge. Decidono la rete di Pulisic e la doppietta di Reijnders, primi punti in Champions League per il Diavolo.

Partita interessante e ricca di contenuti tecnici tra Milan e Club Brugge a San Siro. Il Diavolo vince e ottiene la sua prima vittoria in questa Champions League dopo le deludenti prestazioni contro Liverpool e Leverkusen. Ma la partita non è stata facile per la squadra di Fonseca che subisce molto nei primi venti minuti.

Poi il Milan cresce e inizia a carburare gioco, soprattutto sulla fascia sinistra con un ispiratissimo Leao, ma è sempre Pulisic a entrare a referto e a sbloccare il match al minuto 34′, siglando il famoso “gol olimpico” direttamente dalla bandierina. Il Milan la sblocca dunque con un po’ di fortuna e qualche minuto dopo la partita diventa ancora più in discesa, con l’espulsione tra le file belga di Onyedika. Ma la squadra di Fonseca è fragile e anche in 10 soffre in avvio di ripresa, e il Club Brugge accorcia le distanze al 50′ col gol di Sabbe, subentrato all’intervallo.

Poi le mosse di Fonseca, che tira fuori Leao e mette Okafor. Lo svizzero, entrato da pochi secondi, parte sulla sinistra, dribbla due avversari e la mette a rimorchio per Reijnders, che da pochi passi non può sbagliare. E’ 2-1 per i rossoneri. Poi ancora Reijnders, stavolta su assist di Chukwueze, chiude la partita. Peccato per Camarda, che realizza di testa il gol del 4-1, che gli viene annullato per fuorigioco millimetrico. Solo rimandata la gioia per un talento cristallino del calcio italiano. Finisce 3-1 a San Siro.

Milan-Club Brugge, il tabellino del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia (dal 36′ st Thiaw), Tomori, Hernández; Fofana (dal 24′ st Musah), Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek (dal 14′ st Okafor), Leão (dal 14′ st Chukwueze); Morata (dal 29′ st Camarda). A disposizione: Sportiello, Torriani; Pavlović, Terracciano, Thiaw; Zeroli. Allenatore.: Fonseca.

CLUB BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Ordóñez, Mechele, Seys (dal 1′ st Sabbe); Talbi (dal 1′ st Vetlesen), Vanaken, Jashari (dal 37′ st Nielsen), Onyedika, De Cuyper; Jutglà (dal 24′ st Skoras), Tzolīs (dal 24′ st Skov Olsen). A disposizione: Jackers; Romero, Spileers; Vermant. Allenatore: Hayen.

Reti: al 33′ pt Pulisic, al 6′ st Sabbe, al 15′ st e al 25′ st Rejinders

Ammonizioni: Seys, Jashari, Leao, Morata, Skoras

Espulsioni: Onyedika (rosso diretto)

Recupero: 5′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo