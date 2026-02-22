Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
lunedì, Febbraio 23, 2026
Il Milan cade in casa contro il Parma, decide una rete di Troilo

Salvatore Ciotta
22
parma calcio
LA GRINTA DI CARLOS CUESTA CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan a dieci lunghezze dall’Inter

 

Il Milan affonda a San Siro contro il Parma ed ora l’Inter è distante 10 lunghezze con lo scudetto che sembra ormai quasi assegnato. I rossoneri non producono molto ed il Parma riesce a contenere le sfuriate della squadra di Allegri. Nella ripresa il Milan sembra crederci di più e coglie un clamoroso palo con Leao con un bel tiro in diagonale. Proprio nel momento di massimo sforzo dei rossoneri, passa il Parma, calcio d’angolo e Troilo di testa batte Maignan, con l’arbitro che in un primo momento annulla la rete dell’argentino, ma dopo revisione la convalida. Nel finale ci prova Fullkrug ma la sua conclusione non è fortunata, anche Rabiot di testa ma il tiro è a lato,Modric tenta di illuminare il gioco, ma la difesa del Parma ha sempre la meglio.

Il tabellino

Milan-Parma 0-1

MILAN: Maignan M., Tomori F. (dal 40′ st Athekame Z.), De Winter K., Bartesaghi D., Saelemaekers A., Loftus-Cheek R. (dal 11′ pt Jashari A. dal 40′ st Nkunku C.), Modric L., Rabiot A., Estupinan P. (dal 17′ st Pavlovic S.), Pulisic C. (dal 17′ st Fullkrug N.), Leao R.. A disposizione: Athekame Z., Fofana Y., Fullkrug N., Gabbia M., Jashari A.2, Nkunku C., Odogu D., Pavlovic S., Pittarella M., Ricci S., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..

PARMA: Corvi E., Delprato E., Troilo M., Valenti L., Britschgi S., Bernabe A. (dal 14′ st Nicolussi Caviglia H.), Keita M., Ordonez C. (dal 14′ st Sorensen O.), Valeri E., Strefezza G. (dal 31′ st Ondrejka J.), Pellegrino M. (dal 45’+3 st Estevez N.). A disposizione: Carboni F., Casentini G., Cremaschi B., Drobnic D., Elphege N., Estevez N., Mena M., Nicolussi Caviglia H., Ondrejka J., Oristanio G., Rinaldi F., Sorensen O. Allenatore: Cuesta C..

Reti: al 35′ st Troilo M. (Parma) .

Ammonizioni: al 32′ pt Saelemaekers A. (Milan), al 7′ st Leao R. (Milan) al 3′ st Troilo M. (Parma).

Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
