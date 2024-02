Il Milan crolla a Monza (4-2), espulso Jovic. Manca il sorpasso alla Juventus

Perde a Monza il Milan per 4-2, dopo un primo tempo in cui Pioli cambia troppo rispetto alla vittoria contro il Rennes nel giovedì di coppa. Un Monza che gioca bene e dialogano bene i trequartisti e gli esterni ma senza incidere più di tanto per gran parte del primo tempo. Come il Milan pochi squilli e poche occasioni, poi il Monza passa sul doppio vantaggio grazie alle reti di Pessina e Dany. Nonostante l’espulsione il Milan torna in partita e ci crede e prima Giroud riapre i giochi e poi alle 88′ Giroud pareggia i conti. Ma è nel finale che i rossoneri si sciolgono come neve al sole grazie alle reti di Bondo e dell’ex Colombo.

Monza-Milan, risultato e tabellino

Risultato 4-2: 45′ (Rig) Pessina (Mo), 45+6 Dany Mota (Mo), 64′ Giroud (Mi), 88′ Pulisic (Mi), 90+1 Bondo (Mo), 90+5 Colombo (Mo).

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio (42′ Sorrentino); Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Dany Mota (80′ P.Pereira); Colpani (80′ D.Maldini), V.Carboni (65′ Bondo); Djuric (65′ Colombo). All.Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (83′ Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli (46′ Reijnders), Bennacer (54′ Giroud); Chukwueze (46′ Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (46′ Leao); Jovic. All.Pioli.

Ammoniti: 33′ Djuric (Mo), 45+8 Pessina (Mo), 76′ Bondo (Mo), 76′ Dany Mota (Mo), 82′ Gabbia (Mi)

Espulso: 51′ Jovic (Mi)