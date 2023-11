Dopo un avvio poco brillante, al 23′ la scintilla arriva da Pulisic che trova pronta la risposta di Terracciano a mettere in angolo. Al 39′ arriva la prima vera occasione degli ospiti; dopo una palla recuperata nella metà campo dei rossoneri, Nico Gonzalez tenta dal limite il tiro a giro ma la palla va alta sopra la traversa. Al 43′ da un traversone di Calabria, l’estremo difensore viola risponde presente ad una deviazione involontaria di Biraghi verso la propria porta. Dal corner successivo, stacca di testa Pobega che trova un autentico miracolo di Terraciano. Sul finire del primo tempo, grande invenzione di Jovic che lancia Theo Hernandez da solo in in area di rigore; Parisi lo stende ed è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il terzino francese e non sbaglia, spiazza il portiere viola e porta avanti il Milan.

Il Milan ritrova la vittoria in campionato

Nel secondo tempo si alzano i ritmi. La squadra di Pioli ci prova subito con un colpo di testa di Chukwueze preda di Terraciano. Dal capovolgimento di fronte Beltran sciupa tutto mancando lo stop e trovandosi addosso Maignan a chiudere. Da un errore del portiere rossonero in impostazione Nico Gonzalez calcia a lato al 54′. Al 61′ ancora pericoloso l’attaccante argentino che colpisce il palo da un tiro sporcato da Thiaw. Al 75′ Jovic si divora la palla del 2-0 calciando addosso all’estremo difensore viola da pochi passi. Al 90′ Maxime Lopez va a centimetri dal pareggio con un tiro che sfiora di pochissimo il palo. Al 95′ parata clamorosa dell’estremo difensore rossonero da un tentativo ravvicinato di Mandragora. Termina così il match di San Siro, con il Milan che torna a vincere in campionato dopo quattro partite e si riprende il terzo posto scavalcando il Napoli e accorciando su Inter e Juventus in attesa dell’esito della sfida.

Milan-Fiorentina, risultato e tabellino

Risultato: 1-0

Marcatori: 47′ Theo Hernandez

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (92′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah (84′ Krunic), Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic (83′ Camarda), Pulisic (61′ Loftus-Cheek). Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Simic; Krunic, Adli, Loftus-Cheek; Camarda, Romero, Traore.

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (45′ Maxime Lopez), Duncan (81′ Mandragora); Nico Gonzalez, Bonaventura (88′ Kouame), Sottil (81′ Ikone); Beltran (70′ Nzola). Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Christensen, Martinelli; Mina, Pierozzi, Comuzzo; Maxime Lopez, Brekalo, Barak, Infantino, Mandragora, Amatucci; Nzola, Kouame, Ikone.

Ammoniti: Arthur, Parisi, Tomori, Stefano Pioli

Recupero: 2’pt, 7’st.