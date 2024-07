Il Milan valuta l’idea Morata: lo spagnolo ha una clausola rescissoria

Per il Milan spunta l'idea Morata viste le difficoltà per arrivare a Zirkzee

Secondo Sky Sport il Milan sta sondando il terreno per Alvaro Morata, al centro di varie voci di mercato. L’attaccante che sembra essere in uscita dall’Atletico Madrid interessa molto ai rossoneri, anche se lo stesso giocatore in un messaggio social qualche giorno fa avrebbe dimostrato la volontà di rimanere ancora a Madrid, nonostante una proposta dall’Arabia Saudita ovviamente declinata.

Milan, Morata ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro

Viste le difficoltà per arrivare a Zirkzee con le commissioni decisamente alte da destinare all’agente, il Milan prova a correre ai ripari e tentare altri piani per il nuovo attaccante. Dopo aver sondato diversi profili il nome di Morata si fa espressamente caldo, per lo spagnolo che ha già esperienza nella nostra Serie A e ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro, non proibitivi vista la spesa che vorrebbero attuare i rossoneri per il nuovo centravanti.