Il Milan vince e convince. E sullo stadio parla Scaroni

“C’è stato l’incontro con il sindaco di Milano ieri, e con il sindaco di Milano si parla delle ipotesi per la città di Milano. Gli abbiamo spiegato che la ristrutturazione non è possibile, il risultato non sarebbe mai del livello che meritano i club milanesi. È emersa l’ipotesi di ripescare il vecchio progetto San Siro, un mio vecchio sogno, ma è un percorso che ha difficoltà: non è nulla di deciso e scontato. Lo seguiamo ma abbiamo come priorità numero uno San Donato. Abbiamo ben chiaro che San Donato avanza ed è l’ipotesi che in questo momento preferiamo”.

Milan tra campionato e Champions. E sullo stadio..

Sono queste le parole a Milan TV di Paolo Scaroni in merito allo Stadio. Intanto il Milan si gode la prima vittoria in campionato dopo le tenebre delle ultime gare e in attesa della Champions League, con Fonseca che dovrà essere bravo a fare il giusto turnover.