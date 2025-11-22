Il Napoli cala il tris. Al San Paolo finisce 3-1 contro l’Atalanta

Il nuovo corso di Palladino all’Atalanta inizia malissimo, la Dea affonda a Napoli e fa felice Conte che ritrova il suo Napoli dopo l’ultima pesante sconfitta di Bologna. Squadra di Conte bene nel primo tempo, meno nella ripresa anche perchè l’Atalanta con Scamacca in attacco è sembrata altra squadra rispetto a quella vista nel primo tempo.

La squadra di Conte inizia bene con il suo pressing e va in rete su contropiede grazie al redivivo Neres che non segnava in campionato da Gennaio. Raddoppio dei partenopei sempre con Neres che scarta due avversari e dal limite batte Carnesecchi. Il tris arriva nel finale di primo tempo con Di Lorenzo che crossa sulla testa di Lang che non ha problemi a battere l’estremo difensore nerazzurro.

Nella ripresa l’Atalanta parte forte ed il subentrato Scamacca segna subito l’1-3 con una rete in semirovesciata. Poi ci prova anche De Keteleare, ma la sua conclusione a giro esce di pochissimo sopra alla traversa. Nel finale ci prova ancora Scamacca di testa servito da un cross di Samardzic, palla di poco a lato.

Il tabellino

Napoli-Atalanta 3-1

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani (dal 24′ st Mazzocchi), Buongiorno, Beukema (dal 18′ st Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (dal 24′ st Elmas); Lang (dal 24′ st Politano), Hojlund (dal 29′ st Lucca), Neres. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (dal 16′ st Zalewski); De Ketelaere (dal 32′ st Samardžić), Lookman (dal 37′ st Maldini);Pasalic ( 1′ st Scamacca). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Musah, Kamaldeen, Scamacca, Samardžić, Kolašinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstović. Allenatore: Palladino.

Reti: al 17′ pt Neres, al 38′ pt Neres, al 46′ pt Neres, al 7′ st Scamacca

Ammonizioni: De Roon, Zappacosta, Juan Jesus