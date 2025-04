Il Napoli fatica ma vince anche a Monza, aggancio all’Inter in attesa di domani (0-1)

Il Napoli vince a Monza nella trentatreesima giornata di Serie A e torna a mettere pressione all’Inter. Nonostante la grande differenza di valori in campo, il Napoli fatica nel primo tempo a causa del buon gioco espresso dalla squadra di Nesta sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Nel secondo tempo, il Monza inizia a concedere qualche spazio in più agli avversari e il Napoli ne approfitta: Raspadori, appena entrato, regala l’assist vincente a McTominay, bravo a inserirsi e a ribadire il pallone in rete. Gli azzurri, in attesa di Bologna – Inter, agganciano il primo posto; i brianzoli, invece, sono sempre più vicini alla retrocessione.

Monza – Napoli: primo tempo complicato per gli azzurri

La squadra di Conte parte subito molto aggressiva, controllando molto bene il pallone e non lasciando molto spazio per la manovra agli avversari. Nei primi dieci minuti di gara il Napoli cerca lo spunto attraverso il fraseggio continuo, ma il Monza riesce ad anticipare bene le mosse degli azzurri. I brianzoli battono il primo colpo della gara al 11′: dopo un’azione insistita, Birindelli calcia da fuori area senza, però, trovare lo specchio della porta. Al quarto d’ora è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa con la corsa sulla fascia di Akpa Akpro, chiusa dall’intervento in scivolata di Rafa Marin; successivamente, Spinazzola prova a spingere sulla sua corsia e guadagna un bel calcio d’angolo. Al 17′, una punizione molto potente di McTominay quasi coglie di sorpresa Turati, ma il portiere respinge e sventa la minaccia. Il centrocampista scozzese, dopo pochi secondi, sfrutta il bell’uno-due tra Spinazzola e Lukaku, penetra in area e calcia verso la porta: solamente la scivolata di Caldirola evita il peggio per i padroni di casa. Sul calcio d’angolo successivo, Rrahmani colpisce molto bene di testa, ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Il Napoli cresce con il passare dei minuti, sfruttando alcuni errori degli avversari: prima Spinazzola mette in mezzo di testa per il colpo di testa di Lukaku, deviato in angolo, poi proprio sul corner, McTominay manca di pochissimo il tap-in per lo 0-1. Al 26′, Rafa Marin recupera palla all’altezza del centrocampo e si avvia verso la porta, quindi scarica un destro da fuori area che diventa, però, facile preda per Turati. Dopo pochi minuti, il Monza ha una grandissima occasione: Castrovilli penetra in area, aggira Rafa Marin e calcia diretto verso la porta, tuttavia il pallone esce fuori di poco. Nonostante un lieve momento di flessione attorno alla mezz’ora, gli ospiti provano nuovamente a spingere verso la porta di Turati negli ultimi 10 minuti del primo tempo, senza però riuscire a concretizzare. La squadra di Nesta, invece, aspetta e prova a rendersi pericoloso con azioni costruite lentamente: su calcio d’angolo, la conclusione da fuori di Bianco diventa pericolosa quando trova una deviazione inaspettata in area di rigore, ma la palla si spegne sul fondo. Al 43′, un tiro sporcato di Politano diventa un bell’assist per Lukaku, che nell’area piccola cicca malamente e permette a Turati di uscire in presa sicura. Poco prima della fine del primo tempo, il Napoli corre un altro rischio enorme: Kyriakopoulos sfugge ai difensori sulla fascia e mette in mezzo un pallone molto velenoso, che Dany Mota devìa di tacco ma non riesce a spedire la palla verso lo specchio. Il primo tempo termina con un’incursione, risultata però innocua, di McTominay in area. All’80’, Raspadori calcia da fuori area, la deviazione di Carboni fa alzare il pallone e quasi sorprende Turati, tuttavia il portiere riesce a sventare la minaccia in due tempi.

Monza – Napoli: la risolve McTominay nella ripresa

Conte si gioca la carta Anguissa a inizio ripresa, ma il Monza riparte con la stessa fiducia mostrata nel primo tempo. Il Napoli prova ad attaccare la profondità con il solito McTominay, tuttavia la difesa del Monza disinnesca la minaccia e mette la palla in angolo: la squadra di Nesta si dimostra ben organizzata e capace di reggere agli urti degli avversari. I brianzoli recuperano un bel pallone e provano a fare male dalle fasce, con l’inserimento di Carboni fermato in corner da Di Lorenzo: sugli sviluppi dell’angolo, Caldirola colpisce bene di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Dopo un quarto d’ora, Lukaku prova a rendersi pericoloso nell’area del Monza, ma la difesa della squadra di casa non permette al belga di calciare verso la porta. Il Napoli, pur continuando ad aggredire spasmodicamente gli avversari, non sembra mai avere la lucidità necessaria per trovare la via della rete. Al 68′, gli azzurri costruiscono una grandissima occasione da gol: Raspadori vede lo scatto di Politano e lo serve, l’esterno s’invola verso l’area e costringe Turati alla grande parata. L’uomo in più, nella ripresa degli azzurri, è proprio Jack Raspadori: l’italiano, infatti, mette in mezzo un pallone morbidissimo per McTominay, bravo ad anticipare Turati in uscita e a regalare il vantaggio ai suoi. Il Monza, quindi, reagisce spingendosi in avanti ma in questo modo, regala molto spazio agli azzurri: al termine di una bella sortita offensiva, Di Lorenzo riesce a mettere in mezzo il pallone per Lukaku, tuttavia il belga non ci arriva. A cinque minuti dalla fine, il capitano azzurro prova a sorprendere Turati con la conclusione da fuori, ma il suo pallone finisce fuori. Negli ultimi minuti, il Napoli prova a spegnere le residue speranze degli avversari e tentano di amministrare il pallone: nonostante questo, il Monza è vivo e costringe i partenopei alla sofferenza nel finale. A pochi secondi dalla fine, Caprari spaventa gli avversari, ma la sua conclusione è deviata in angolo da Anguissa. A questo punto, l’arbitro fischia la fine e la gara termina con la vittoria del Napoli.

Monza – Napoli, il tabellino

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli (76′ Ganvoula), Bianco (84′ Urbanski), Akpa Akpro (67′ Gagliardini), Castrovilli (84′ Ciurria), Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All.: Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera (64′ Raspadori); Gilmour (46′ Anguissa), Lobotka, McTominay; Politano (85′ Ngonge), Lukaku (79′ Simeone), Spinazzola. All.: Conte.

Reti: 72′ McTominay (N)

Ammoniti: 30′ Rafa Marin (N), 33′ Mota (M), 54′ Akpa Akpro (M), 69′ Bianco (M), 86′ Caldirola (M), 89′ Ngonge (N)

Espulsi: nessuno