Il Napoli non va oltre lo 0 a 0 con l’Eintracht

Pareggio europeo per il Napoli
IL TABELLINO
NAPOLI-EINTRACHT 0-0
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28′ st Lang), McTominay; Politano (20′ st Neres), Hojlund, Elmas
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Conte
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45’+3′ st Dahoud), Larsson (34′ st Skhri), Brown (45’+3′ st Amenda); Gotze, Bahoya (20′ st Knauff); Burkardt
A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Toppmoller
Arbitro: Pinheiro (Portogallo)
Marcatori: –
Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)
Espulsi: –