domenica, Febbraio 1, 2026
Il Napoli soffre ma vince 2-1 contro la Fiorentina. Tunnel buio infinito per la Viola

Vergara decide il match del Maradona

Matteo Capone
napoli calcio
ANTONIO VERGARA IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Dopo le sconfitte contro Juventus e Chelsea, il Napoli torna a vincere in casa contro la Fiorentina. Decisivo uno straordinario Vergara che segna al minuto 11 sfruttando il rilancio di Meret e scappando alle spalle del difensore viola. Lo stesso talento azzurro al 49′ serve Gutierrez che con un tiro a giro dalla destra fa 2-0. Al 57′ la accorcia Solomon ribattendo in porta dopo la parata di Meret su Piccoli ma non evita alla Fiorentina la dodicesima sconfitta in campionato.

Tabellino del match

Reti: 11′ Vergara, 49′ Gutierrez, 57′ Solomon

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo (30′ Olivera), Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (84′ Giovane), Elmas; Hojlund. All. Conte

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens (70′ Ranieri); Fagioli, Brescianini (70′ Kean); Solomon (70′ Parisi), Fabbian (46′ Mandragora), Gudmundsson (79′ Fazzini); Piccoli. All. Vanoli

Ammoniti: 44′ Fabbian, 54′ Buongiorno

