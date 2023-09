Il Napoli torna a vincere contro l’Udinese | Kvaratskhelia implacabile

Il Napoli torna al Maradona per cercare di rialzare la testa dopo il brutto pareggio contro il Genoa. La squadra di Garcia sa che non può sbagliare il colpo, mentre l’Udinese di Sottil cerca di strappare anche un solo in una trasferta complicata. Il match parte subito forte con i padroni di casa che hanno l’intenzione di chiudere la partita in fretta e fuori e mostrano tutto il loro carattere, i bianconeri, invece, sembrano andare in difficoltà nel gestire gli attacchi avversario. Al minuto 19 si sblocca la partita grazie ad un calcio di rigore realizzato, questa volta, da Zielinski, che porta in vantaggio gli azzurri, spiazzando Silvestre. Ma non è finita qui perchè i partenopei alzano i ritmi di gioco ed esattamente venti minuto dopo, al 39esimo, l’uomo più discusso della settimana, Osimhen, decide di regalare il raddoppio alla propria squadra con un grande gol. Nulla può l’Udinese sui continui attacchi del Napoli. 2 a 0 nella prima frazione di gioco.

Napoli, Kvaratskhelia padron del match

Nel secondo tempo la trama non cambia il Napoli insiste a ritmi alti, specialmente Kvaratskhelia, che ha deciso di voler gonfiare la rete. Lo fa al minuto 74, rubando un pallone sulla trequarti ed insaccando alle spalle di Silvestre. Timida reazione dell’Udinese che sigla il gol bandiera con un’azione straordinaria di Samardzic, ma la sua felicità viene strozzata un minuto dopo con il poker che Cholito Simeone, che manda così la buonanotte ai tifosi azzurri. Ottima prova dei ragazzi di Garcia che sembrano aver ritrovato convinzione.

Napoli-Udinese, tabellino e risultato (4-1)

Reti : 19′ t Zielinski ; 39′ Osimhen ; 74′ Kvaratskhelia ; 81 Samardzic; 82 Simeone

Ammonizioni : Perez ;

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski(26′ st Cajuste); Politano(18′ st Lindstrom), Osimhen(18′ st Simeone), Kvaratskhelia.A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Aviano , Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Rudi Garcia

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy(15′ st Ferreira), Payero, Walace(13′ st Samardzic) , Lovric( 27′ st Pereyra), Kamara(27′ st Zemura); Thauvin(14′ st Success), Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Success, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Andrea Sottil