Napoli, continua la telenovela Osimhen | Gli aggiornamenti

Continua a tenere banco la vicenda legata a Victor Osimhen, il cui agente Calenda ha avvisato il club azzurro di essere pronto ad agire per vie legali, per difendere il suo assistito dal video postato su TikTok da parte del Napoli, ritenuto offensivo nei confronti del giocatore.

Thiago Motta: “Consiglierei di non usare i social”

Intervenuto nella conferenza stampa in vista del match di domani contro il Monza, il tecnico del Bologna Thiago Motta si è espresso così in merito alla vicenda: “Social? Consiglierei di non utilizzarli, anche se non posso obbligarli. Personalmente ho deciso di non entrare in questo mondo e faccio fatica a dare la mia opinione proprio perchè non li uso”.

Ryanair ironizza sulla possibile cessione del giocatore

Ha fatto discutere nelle ultime ore anche un video promozione pubblicato dalla nota compagnia aerea inglese Ryanair, nel quale si vede un aereo con su di esso un’immagine di Osihmen che si dirige dall’Italia a in Inghilterra, più precisamente a Londra, facendo alludere a una possibile partenza di Osimhen in un club di Premier League.