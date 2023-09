Caso Osimhen, Garcia pronto a lanciare l’attaccante dal 1′

Victor Osimhen è regolarmente tra i convocati del Napoli per la sfida contro l’Udinese in programma questa sera, alle 20.45, al Diego Armando Maradona. La notizia della convocazione da parte di Rudi Garcia è un boccata d’ossigeno per i tifosi del Napoli. Osimhen e la società sembrano ormai ai ferri corti e solo ieri sera sembrava difficile poterlo vedere in campo per questo turno infrasettimanale di campionato.

Osimhen, i motivi della rottura

Il nazionale nigeriano, nonostante alcune critiche, attualmente detiene una media di 3 gol in 5 partite ma l’impressione, secondo alcuni analisti, è che sia meno pericoloso rispetto all’anno scorso. I malumori tanto vociferati si sono palesati nella sfida del Dall’Ara di domenica, in cui il classe ’98 ha sbagliato un rigore ed ha successivamente polemizzato con Garcia per la sostituzione in maniera plateale. Dulcis in fundo, come riportato da Tuttomercatoweb.com, ieri è arrivato l’attacco frontale del suo procuratore, Calenda, dopo il video pubblicato su TikTok dal profilo del Napoli. L’impressione sembra quella di una favola non a lieto fino e al San Paolo i tifosi sperano proprio in un suo gol per poterlo riabbracciare.