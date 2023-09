Napoli-Udinese, probabili formazione e dove vederla

Ancora emergenza in difesa in casa Napoli

Turno infrasettimanale di Serie A: il Napoli ospita l’Udinese, questa sera alle 20.45. Partenopei non in forma esaltante, e reduci dal pareggio esterno contro il Bologna, vogliono ritrovare la via della vittoria che in campionato manca da tre partite, l’ultima risalente al 27 agosto contro il Sassuolo. Friulani, ancora a caccia della prima vittoria, hanno ottenuto soltanto tre pareggi nelle cinque gare disputate ad oggi. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia