Il punto GG – Parte la caccia allo scudetto!

Col mercato ancora pienamente in corsa non è facile capire come sarà il prossimo campionato, soprattutto in virtù dell’esito spiazzante della stagione scorsa quando nessuno in sede di pronostico aveva considerato il Napoli, capace invece non solo di vincere ma di dominare in lungo e largo il torneo. Vediamo allora come si presentano ad oggi le principali iscritte alla corsa scudetto:

NAPOLI – La partenza di Spalletti e Giuntoli lascia più di qualche ombra a livello di conduzione tecnica e societaria. Sul mercato gli arrivi di Cajuste e soprattutto quello in corso d’opera di Gabri Veiga sembrano rafforzare e non solo nelle retrovie un reparto di centrocampo già molto robusto. Dietro è da verificare la tenuta stagna di Natan, sostituto designato di Kim. Se davanti Osimhen e Kvara si ripeteranno sarà molto dura… per gli altri.

LAZIO – Il solito mercato, il che non è necessariamente una critica. Lotito ( o Fabiani) si è mosso con notevole ritardo ma forse potrebbe aver centrato l’obiettivo di rinforzare e allungare una rosa che andava oggettivamente puntellata. Milinkovic per motivazioni tecniche e tattiche non era sostituibile ma Kamada, con caratteristiche molto diverse, potrebbe essere addirittura più funzionale del serbo per il gioco di Sarri. Isaksen promette sorprese e Rovella è solido quanto basta per prendere in mano la cabina di regia. Per restare lassù servirà però il miglior Immobile.

INTER – In casa nerazzurra in sede di mercato si è visto tutto ed il suo contrario. Da Lukaku ad Arnautovic passando per Scamacca.

Carlos Augusto è un bel colpo ma a livello di laterali Inzaghi era già coperto.

Le numerose cessioni non saranno indolori anche se prendere Frattesi è stata una gran mossa.

Suscita qualche perplessità la nuova coppia a difesa dei pali.

MILAN – Sarà una squadra zeppa di stranieri. Dopo la cessione milionaria di Tonali i rossoneri hanno fatto incetta di calciatori di buono e ottimo livello. A Pioli il compito, non semplice, di farne un gruppo.

JUVE – Zitta zitta la Juventus ha trattenuto, al momento , tutti i migliori. L’addio forzato a Bonucci lancerà Gatti titolare ma il padrone della difesa sarà il già navigato Bremer. Dal rilancio di Pogba e dalla voglia di rivalsa di Chiesa e Vlahovic può dipendere il destino della stagione, e non solo della Juventus…

ROMA – Mercato intelligente prima in uscita (per sistemare il FFP) e poi in entrata. Difesa e centrocampo appaiono solidi e ben forniti. Sanches, tenuta fisica permettendo, è un profilo di altissimo livello e Paredes assicura geometrie. Manca un attaccante da doppia cifra e poi niente potrebbe esserle precluso.