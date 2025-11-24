Il Sassuolo pareggia al 95 con Thorstvedt. Pisa beffato

Il Sassuolo beffa il Pisa nel finale, pareggia di testa Thorstvedt al 95′, con la squadra di Gilardino che era riuscita a passare in vantaggio a cinque minuti dal novantesimo.

Inizia bene il Pisa che alla prima azione ottiene un rigore, dopo controllo al VAR, per un fallo commesso dal difensore del Sassuolo di piede su Tourè. Sul dischetto va Nzola che batte Muric con un tiro a mezza altezza. Il Sassuolo pareggia dopo 4 minuti, da angolo la palla arriva al limite dell’area al solissimo Matic che al volo batte Semper. Il Pisa non si abbatte e comanda comunque la partita con un bel pressing, Tramoni avrebbe due opportunità per segnare ma la mira non è quella dei giorni migliori. Nel finale di partita ci prova Candè con un tiro che termina a lato. Bel contropiede al 53′ con Konè che pesca Pinamonti in area tutto solo, ma il tiro è respinto in uscita da Semper. Il Sassuolo spinge e sono sopratutto i nuovi esterni Coulibaly e Laurientè a creare occasioni, ma la difesa del Pisa è sempre attenta. Al 65′ fiammata del Pisa con Moreo che di testa appoggia a Meister in area ma il tiro è respinto da Muric.

A sorpresa all’81’ il Pisa passa in vantaggio, Moreo dalla sua area di rigore si libera dell’avversario e lancia Meister che si accentra, salta Muharemovic e calcia con il portiere neroverde che non può niente. Ci prova subito Berardi a pareggiare ma Semper è provvidenziale, anche Pinamonti al minuto 85 in diagonale prova a calciare con l’estremo difensore nerazzurro sempre attento. Nel finale Thorstvedt pesca in area Pinamonti che calci ma manda incredibilmente fuori. Proprio allo scadere Volpato pesca in area Thorsvedt che di testa pareggia.

Il tabellino

Sassuolo-Pisa 2-2

SASSUOLO: Muric A., Walukiewicz S. (dal 1′ st Coulibaly W.), Idzes J., Muharemovic T., Cande F. (dal 27′ st Doig J.), Thorstvedt K., Matic N., Kone I. (dal 27′ st Lipani L.), Berardi D., Pinamonti A., Fadera A. (dal 16′ st Lauriente A.). A disposizione: Cheddira W., Coulibaly W., Doig J., Iannoni E., Lauriente A., Lipani L., Moro L., Pierini N., Satalino G., Volpato C., Zacchi G. Allenatore: Grosso F..

PISA: Semper A., Calabresi A. (dal 1′ st Albiol R.), Caracciolo Ant., Canestrelli S., Toure I., Piccinini G., Aebischer M. (dal 37′ st Vural I.), Leris M., Angori S. (dal 27′ st Hojholt M.), Nzola M. (dal 13′ st Meister H.), Tramoni M. (dal 13′ st Moreo S.). A disposizione: Albiol R., Bonfanti G., Buffon L., Coppola F., Denoon D., Hojholt M., Lorran, Maucci G., Meister H., Moreo S., Nicolas Andrade, Scuffet S., Vural I. Allenatore: Gilardino A..

Reti: al 6′ pt Matic N. (Sassuolo) al 4′ pt Nzola M. (Pisa) , al 36′ st Meister H. (Pisa) . 50′ st Thorstvedt

Ammonizioni: al 36′ pt Walukiewicz S. (Sassuolo) al 24′ pt Calabresi A. (Pisa), al 18′ st Gilardino A. (Pisa).