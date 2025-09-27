Il solito Paz non basta al Como (1-1)

Como e Cremonese pareggiano nel primo anticipo della quinta giornata di Serie A. I Lariani, dopo un primo tempo dominato e concluso in vantaggio grazie all’ennesima perla di Nico Paz (3 gol e 3 assist per lui in questo inizio di campionato), concedono il fianco agli avversari nella ripresa, bravi a crederci e a trovare il pareggio con Baschirotto. Sul finire della gara, il Como rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Jesus Rodriguez per condotta violenta.

Como-Cremonese, la decide Nico Paz nel primo tempo

Partenza a rilento per entrambe le squadre, le quali passano gran parte della prima metà di gara a studiarsi prima che sia il Como a battere il primo colpo. Dopo aver sfiorato il gol con una bella ripartenza avviata direttamente da Butez, i padroni di casa sbloccano la gara con il solito Nico Paz, bravo a farsi trovare pronto sull’assist di Jesus Rodriguez. Proprio lo spagnolo, qualche minuto dopo, ha l’occasione di realizzare il raddoppio, tuttavia Silvestri riesce a rimediare al brutto svarione della sua difesa. Gli ospiti non danno mai l’impressione di poter mettere in difficoltà gli avversari: l’unica occasione degna di nota (oltre a un tiro dalla lunghissima distanza di Bonazzoli), in pieno recupero, capita sui piedi di Baschirotto che spara un destro potente sull’esterno della rete.

Como-Cremonese, Baschirotto firma il pareggio

Nella ripresa i lariani partono subito forte e sfiorano per ben due volte la rete in pochi minuti, prima con Douvikas e poi con il solito Paz, respinto solamente dal grande intervento di Silvestri. La Cremonese prova ad alzare la pressione e dopo un buona ripresa, al 69′ trova il pareggio con il colpo di testa di Baschirotto su calcio d’angolo. I padroni di casa provano a riprendere in mano le redini del gioco, ma la Cremonese tiene bene il campo e all’80’ rimangono in 10 per l’espulsione di Jesus Rodriguez: lo spangolo, a palla lontana, rifila un calcio a Terracciano e dopo revisione VAR il direttore di gara decide di estrarre il cartellino rosso. Nonostante l’inferiorità, il Como gioca di ripartenza e sfiora il vantaggio con la conclusione di Addai, terminata di poco al lato del portiere. I padroni di casa, poi, protestano per un contatto tra Baschirotto e Morata avvenuto in area di rigore: per l’arbitro, però, si tratta di un normale scontro di gioco. L’ultima palla gol della gara capita sui piedi di Floriani Mussolini, il quale colpisce il pallone col mancino dal limite dell’area ma non inquadra lo specchio della porta. Dopo cinque minuti di gara, l’arbitro fischia la fine della gara: il risultato è di 1-1.

Como-Cremonese, il tabellino

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon (46′ Kempf), Valle; Perrone, Sergi Roberto (20′ Da Cunha); Kuhn (46′ Addai), Paz (90′ Morata), J. Rodriguez; Douvikas (66′ Caqueret). All. Fabregas.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin (46′ Floriani Mussolini), Bondo (90+1′ Sarmiento), Grassi, Payero (63′ Vazquez), Pezzella; Bonazzoli (77′ Vandeputte), Johnsen (64′ Sanabria). All. Nicola.

Reti: 31′ Nico Paz (Com), 69′ Baschirotto (Cre)

Ammoniti: 9′ Baschirotto (Cre), 28′ Perrone (Com), 33′ Ramon (Com), 62′ Payero (Cre), 83′ Fabregas (All. Com), 84′ Floriani Mussolini (Cre), 86′ Sanabria (Cre), 90+3 Da Cunha (Com)

Espulsi: 82′ Rodriguez (Com)