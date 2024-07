Immobile è in partenza per Istanbul | Domani visite mediche e firma col Besiktas

Ciro Immobile è in viaggio verso la sua nuova vita, la sua nuova città, la sua nuova squadra: il Besiktas. Lazio e Besiktas nelle ultime ore hanno definito gli ultimi dettagli del trasferimento e ora può iniziare la nuova avventura dell’ormai ex-capitano della Lazio. Il calciatore in queste ore lascerà la città di Roma, destinazione Istanbul.

Immobile-Besiktas, visite mediche e firma domani: biennale da 6 milioni a stagione

Domani mattina previste le visite mediche, poi per lui arriverà il momento della firma sul contratto. Successivamente, Immobile si recherà in Slovenia dove la squadra turca è in ritiro, preparando la prossima stagione. La svolta della trattativa quattro giorni fa, quando è stato raggiunto l’accordo tra Immobile e la società di Istanbul sulla base di un biennale da 12 milioni di euro netti complessivi più opzione per una ulteriore stagione.