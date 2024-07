Lazio, i convocati di Auronzo di Cadore | Non c’è Immobile

Questa la lista dei convocati di Marco Baroni per il ritiro di Auronzo di Cadore della Lazio. Non c’è Ciro Immobile, sempre più vicino ai turchi del Besiktas e pronti a ricoprire d’oro il calciatore ex Siviglia e Borussia Dortmund.

Lazio, i convocati:

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto, Renzetti

Difensori: Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli, Casale, Gila, Kamenovic, Pellegrini, Fares, Milani

Centrocampisti: Guendouzi, Akpa Akpro, Rovella, Cataldi, André Anderson, Vecino, Basic

Attaccanti: Isaksen, Tchaouna, Noslin, Castellanos, Pedro, Cancellieri, Saná Fernandes