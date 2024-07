Immobile-Besiktas, è fatta: l’ufficialità arriverà nella giornata di oggi

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, la Lazio ha trovato l’accordo per la cessione di Ciro Immobile: andrà al Besiktas in cambio di 3 milioni di euro. Riceverà più di 6 milioni di bonus a stagione per i prossimi due anni, ma il nuovo contratto potrà essere prolungato fino al 2027.

Lazio, la fine di un’era

Il capitano biancoceleste è pronto a lasciare la Lazio dopo otto stagioni, 340 partite e, soprattutto, 207 gol. Probabilmente oggi arriverà l’ufficialità del suo trasferimento in Turchia. Negli ultimi mesi, l’attaccante è stato al centro di numerose polemiche e i rapporti con il presidente Lotito non erano più armoniosi come un tempo. Inoltre, nei giorni scorsi l’attaccante ha venduto la sua villa a Roma. All’inizio sembrava solo che dovesse cambiare zona, ma in realtà cambierà paese.