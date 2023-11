Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Impallomeni, ex calciatore è tornato a parlare della serie A e in particolare della squadra biancoceleste e il suo capitano, Ciro Immobile.

Impallomeni: “Bisogna aumentare la media punti”

“E’ ora di smetterla con questa tarantelle. Le rose non saranno le più forti ma meritano un altro tipo di classifica. Il rendimento, il calendario e le difficoltà hanno fatto sì che siano in ritardo. Bisogna aumentare la media punti. Immobile non è più lui però per vari motivi. I nuovi sono in ritardo di inserimento, la vecchia guardia anche è in ritardo. Serve ritrovare fiducia e inanellare una serie di risultati positivi, sfruttando un calendario favorevole rispetto alle altre”, queste le parole dell’ex giocatore.