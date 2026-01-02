Infortunio Conceicao, Spalletti sorride: il portoghese pronto a tornare in campo

Sorride Spalletti, per l’infortunio Conceicao si è arrivati al termine e sarà in campo con la Juventus nel match contro il Lecce.

Infortunio Conceicao, in campo contro il Lecce

Francisco Conceicao è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portoghese si è rimesso dopo il problema accusato circa due settimane fa contro la Roma. Adesso sarà Spalletti a decidere se schierarlo tra i convocati contro i salentini o attendere. Conceiçao che comincerà da oggi ad alzare i ritmi e il suo ritorno in gruppo sembra ormai essere definitivo. Per il recupero dall’infortunio ci vorrà più tempo per Cabal. Il giocatore potrebbe rientrato In ogni caso, sempre lì sulla destra, a Pisa la Juventus ha riscoperto di avere un’alternativa più che valida: Zhegrova.