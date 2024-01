Brutte notizie, l’infortunio di Icardi è più serio del previsto.

Frattura per Icardi

Questo il comunicato: “Icardi ha riportato fratture alle ossa del viso e non giocherà per un po’ di tempo per sottoporsi a visite oculistiche, otorinolaringoiatriche e di chirurgia plastica. Dopo una valutazione che sarà fatta nel 20° giorno dopo il trauma se necessario, potrà giocare con l’ausilio di una maschera protettiva”.