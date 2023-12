Insigne: “Contro la Juve spero in un grande Napoli. La società faccia uno sforzo su Osimhen”

Insigne, durante l’ultima intervista rilasciato a Sky Sport è tornato a parlare dello scudetto vinto dal Napoli. Gli azzurri infatti sotto la guida di mister Spalletti, e dopo il suo addio, hanno vinto lo scudetto un trofeo che in società mancava da 33 anni.

Insigne: “Osimhen è straordinario. Su Kvara..”

L’ex capitano, si è espresso cosi: “Non sarò mai invidioso per la vittoria, perché sono stato e sono sempre il primo tifoso del Napoli. Non è il momento dell’anno scorso, però in un anno questi momenti ci possono stare. A sprazzi ho visto il Napoli di Spalletti e spero che mister Mazzarri farà un grande lavoro soprattutto mentale, perchè ora i ragazzi hanno bisogno. E poi la cosa importante è che lui conosce già l’ambiente, Napoli, società e tifosi. Questo sicuramente alla lunga sarà un vantaggio per giocatori e per i società”

Continua poi sulla partita che andrà in scena venerdì 8 dicembre a Torino alle ore su 20:45: “Ho fatto tante sfide contro la Juve, da napoletano e tifoso del Napoli è sempre stato bello segnare contro di loro. Speriamo che il Napoli farà una grande prestazione per portare una gioia ai nostri tifosi. Kvara non lo conoscevo come giocatore, però vedendolo l’anno scorso è stato lui il valore aggiunto del Napoli. Ha fatto delle cose straordinarie. Victor l’unica cosa che direi è di pensarci bene prima di andare via da Napoli, perché penso che le emozioni che ha vissuto l’anno scorso qua non si possono vivere dalle altre parti. Se vinci lo scudetto a Napoli è diverso che vincerlo con un’altra maglia. Sicuramente lui saprà fare una scelta giusta per lui, io spero che rimarrà qui ancora tanti anni perché è un giocatore fortissimo. E spero che anche la società se deve fare fare uno sforzo è giusto che lo faccia, perché attaccanti così forti in Europa non ce ne sono.”