La dirigenza dei nerazzurri continua ad essere molto attiva sul calciomercato, anche adesso che non si possono concretizzare gli acquisti. In questi ultimi giorni si è aperta la possibilità di andare a piazzare una doppia operazione importante a Udine. Inter in accelerata sul mercato di gennaio.

Inter, obiettivo puntato su due giocatori dell’Udinese

Non è una novità che il futuro di Frattesi è destinato ad essere lontano da Appiano Gentile, magari già nel prossimo mercato sarà addio, e il sostituto potrebbe arrivare direttamente dall’Udinese. I nomi usciti sono quelli di Solet e di Caprile (Cagliari). I due giocatori sono in cima alla lista di Marotta e Ausilio ormai da tempo e sono destinati ad essere sondati soprattutto in ottica calciomercato estivo. Ma attenzione ad un profilo nuovo che magari potrebbe arrivare insieme al centrale, l’Inter ha puntato anche Atta. I nerazzurri hanno avuto la possibilità di osservare da vicino le qualità di Atta, e il centrocampista ad oggi rappresenta una possibilità per i nerazzurri nel prossimo calciomercato soprattutto se dovesse partire un giocatore come Frattesi.